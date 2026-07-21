Pangal Andrade actualiza búsqueda de personas extraviadas en Cajón del Maipo: Alertó de avalancha de 10 metros

21 jul. 2026 - 13:10 hrs.

Esta tarde, un equipo de Mucho Gusto logró conversar con Pangal Andrade, quien venía bajando de la montaña tras ir en ayuda de las personas que estaban atrapadas por la nieve.

Precisamente, el aventurero y exchico reality es conocido por ser una persona de montaña y que conoce muy bien el Cajón del Maipo; por lo mismo, con su equipo están siendo parte de la búsqueda de las tres personas desaparecidas en dicha zona.

Recordemos que Martina Núñez, de 21 años, y Magdalena Retamal, de 31, habrían salido de una discoteca en Peñalolén y decidido seguir la fiesta con Manuel, apodado "El Chino", quien les dijo que tenía conocidos en el Cajón del Maipo.

Pangal Andrade actualiza búsquedas

Tras llegar de la montaña, Pangal conversó con Julio, padre de Manuel, a quien le comentó que mañana tendrán una ventana muy temprano hasta Lo Valdés para revisar si su hijo se encuentra en el refugio con su propio equipo.

"Mañana sí o sí llegamos a Colina, vamos a hacer todo lo posible", comentó, y agregó que "yo me quedo tranquilo si su hijo es conocedor de la zona y conoce la gente, y es de cerro el cabro; lo pilló la tormenta, se quedó atrapado y se fue caminando al refugio de las Termas de Colina, eso es lo que estamos todos esperando".

Mucho Gusto / MEGA

Dicho esto, explicó que "tenemos ventana mañana, el jueves viene y ya el viernes poco de nieve, así que mañana estamos con toda la esperanza, tenemos un buen equipo, subimos hoy día a mirar, subimos a dejar bencina ahí, Nelson, con mercadería a la gente arriba que le faltaba, y mañana nos vamos a lanzar con todo, a ver si logramos llegar a Colina".

Enseguida, comentó que las avalanchas son de 10 metros, lo que provoca que todo esté muy complejo, y recalcó que su esperanza es que se hayan ido al refugio, ya que en el interior del auto no se aguanta tanto.

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