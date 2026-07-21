"Si llegó está bien, pero si no...": Padre de hombre desaparecido en Cajón del Maipo entrega su versión

21 jul. 2026 - 14:10 hrs.

Esta mañana un equipo de Mucho Gusto conversó con Julio Orellana, padre de Manuel, una de las personas desaparecidas en el Cajón del Maipo.

Precisamente, Manuel, apodado "El Chino", está desaparecido desde hace un par de días en el sector Termas Valle Colina en compañía de Magdalena María Retamal Pelz (31) y Martina Micaela Núñez Hermosilla (21), quienes, tras salir de una disco en Peñalolén, lo habrían acompañado hasta el Cajón del Maipo en pleno temporal.

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Para conocer la versión de la familia de Manuel, Mucho Gusto pudo acceder a una conversación con Julio, quien se sinceró ante los micrófonos del programa.

Mucho Gusto / MEGA

Habla papá de hombre desaparecido en el Cajón del Maipo

"Él se lo buscó. Él vivió acá también, pasó varios inviernos acá y, por salir con esta muchacha, se fue hacia allá", comentó. Sin embargo, aclaró que su hijo conocía la zona, por lo que hay alguna esperanza.

"Si había nieve, no alcanzó a llegar porque tiene que haberse resbalado, pero si no había nieve, llegaron allá al campamento, y en el campamento estaba el amigo de él. Así que si no están adentro del campamento y no alcanzaron a llegar...", recalcó Julio.

Enseguida, recalcó que "si llegó al campamento está bien, pero si no alcanzaron a llegar, ya es otra cosa".

De todas formas, afirmó que no hay forma de comunicarse con el refugio porque se puede llegar hasta Puente Colina, pero luego de eso se pone complejo. Asimismo, agregó que el vehículo no era 4x4, lo que es un problema, además de la vestimenta de fiesta con la que estaban.

"Hasta aquí, pocaza esperanza yo veo, porque con la situación que conozco la cordillera, yo sé que a lo mejor no alcanzaron a llegar", cerró Julio.

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