Jaime Leyton afirma que este martes debería acabar el sistema frontal: ¿Hasta qué hora lloverá?

21 jul. 2026 - 09:35 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, comentó esta mañana en Mucho Gusto que es muy probable que este martes sea el último día del temporal en la zona.

Precisamente, el experto en clima afirmó que la actividad continuará durante esta mañana y comenzará a declinar a partir de mediodía, dejando atrás días de lluvia muy intensos.

"Este temporal no ha terminado; si bien es cierto, estamos diciendo termina hoy día, termina en la tarde, al atardecer ya definitivamente, y comienza la declinación después de mediodía, una de la tarde", expresó.

Mucho Gusto / MEGA

Hoy debería acabar el temporal

Enseguida, aclaró que "esas intensificaciones duran durante toda la jornada antes del mediodía, ya después del mediodía se va a producir un cambio en la intensidad de la precipitación".

"Por ahora, continúa con actividad; aquí está la baja presión que está originando, no solamente estas precipitaciones... La nieve en cordillera desde la región del Bío Bío hasta la región de Antofagasta, situación que es muy positiva también en la cordillera de la región de Antofagasta porque acumula recursos hídricos para el resto del invierno y la primavera, claro, porque todavía están bajas las temperaturas de esa zona y se acumulan", cerró Leyton.

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