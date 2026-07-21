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Emotivo reencuentro: Así fue el momento en el que hallan a vecina desaparecida en Canto de Agua

  • Por Matías Rivera

Un emotivo reencuentro se vivió cuando una vecina desaparecida fue encontrada por quienes habían formado un operativo para encontrarla en Canto de Agua. 

Precisamente, según explicó el periodista Danilo Villegas, tras la desaparición de esta mujer se activaron una serie de protocolos por parte de sus mismos vecinos y equipos de búsqueda que terminaron de buena forma.

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Esto porque la mujer fue encontrada tras desaparecer durante la madrugada, hecho que quedó captado en un registro muy emotivo.

Canto de Agua
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Mujer es rescatada tras desaparecer

Estos hechos ocurrieron en la provincia del Huasco, precisamente en el sector del Canto de Agua, donde esta vecina estaba desaparecida y no había rastro de ella. 

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En el registro se puede escuchar a una emocionada mujer gritar que la habían encontrado, asociando esto a un milagro y dando las gracias porque los esfuerzos de las personas dieron sus frutos. 

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