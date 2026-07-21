Peligro en Viña del Mar: Inesperado socavón amenaza con llevarse casas de población Forestal

21 jul. 2026 - 10:40 hrs.

Unas casas corren riesgo de caer y destruirse por completo tras un inesperado socavón que surgió en sus patios a raíz de las lluvias por los fuertes temporales.

Precisamente, la periodista Darynka Marcic se trasladó hasta la calle Portugal de la población Forestal en Viña del Mar, donde un nuevo socavón está causando mucho peligro a las casas ubicadas en esta zona.

Para conocer más al respecto, conversamos con Ignacia, una de las arrendatarias, quien nos contó lo que ocurrió en el sector.

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Socavón pone en peligro a casas en Viña del Mar

"Estas semanas ha llovido mucho, pero ayer fue muchísimo... Yo llegué del trabajo cansada, me acosté y me puse audífonos y entre el audífono escucho un golpe en mi puerta y era mi mamá que me pedía que saliera", expresó.

En esa línea, comentó que al salir de su pieza se dio cuenta que, al menos, un cuarto del patio que tenían había caído en el socavón.

"Fue terrible lo de ayer", afirmó, y pidió ayuda con palas, cemento, ladrillos y todo lo que se tenga a mano para limpiar los escombros que dejó el socavón en su paso, ya que las lluvias van a continuar fuertes y va a seguir carcomiendo la tierra.

Asimismo, Ignacia puntualizó que para ella el miedo más grande que existe, de momento, es que el socavón siga su paso y rompa uno de los cables del tendido eléctrico, cortando la luz a toda la población.

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