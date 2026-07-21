Nevazón sorprendió en Alto del Carmen y aumentó la preocupación por el caudal de los ríos

21 jul. 2026 - 12:41 hrs.

La nieve llegó hasta el sector Alto del Carmen, que se ubica en la provincia de Huasco, zona hasta la que llegó el periodista Gonzalo Ramírez.

Precisamente, Gonzalo comentó que la lluvia comenzó a eso de las 5 de la mañana, con mucho frío, lo que terminó transformándose en nieve.

"Hace prácticamente una media hora se ha desatado esta nevazón, que claro, tiene el contraste que se ve precioso el panorama, el valle, los montes, pero también esto muestra otra complejidad; todo esto, como es reciente, se va derritiendo rápido y va incrementando el río", expresó Ramírez, y agregó que todo este volumen cae a Freirina, Vallenar y Huasco.

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Cae nieve en Alto del Carmen

"Tenemos suelos muy saturados, tenemos ríos y quebradas que ya están activados", comentó, y añadió que la evolución de este panorama es algo que preocupa a los habitantes de la zona.

Ante esto, Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, comentó que la isoterma cero está más baja, entre 800 y 1200 metros. "Es algo positivo porque no sigue aumentando el riesgo de corte de caminos, de aumento de las correntillas superficiales, en fin", afirmó, pero de todas formas la mala noticia con la cercanía de los cerros hace que baje demasiado la temperatura.

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