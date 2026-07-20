Anuncian dos nuevos sistemas frontales: Conoce hasta cuándo lloverá en Santiago y el resto de las regiones

20 jul. 2026 - 14:05 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anunció la llegada de nuevos sistemas frontales a varias regiones del país, fenómenos que dejarán importantes lluvias.

En Meganoticias Alerta, el especialista señaló que se viene un quinto y sexto sistema frontal del tren que está sobre el territorio nacional.

¿Cuándo dejará de llover?

Según detalló, el nuevo fenómeno llega esta noche a la zona centro-norte, pero de una forma más desorganizada, por lo que no dejará precipitaciones sectorizadas, pero sí tormentas eléctricas y vientos.

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Este se situará en las provincias de Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, además de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Mientras que el jueves ingresa un sexto sistema frontal, esta vez en la zona centro-sur, dando una pausa al norte chico.

Por último, Sepúlveda afirmó que las precipitaciones en el país se mantendrán, por lo menos, hasta fines de julio de manera intermitente.

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