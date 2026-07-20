Socavón afecta condominio en La Serena: Vecinos declararon vivir situación similar en 2012

20 jul. 2026 - 17:45 hrs.

Una de las postales que dejaron las intensas precipitaciones en La Serena fue un socavón al interior de un condominio a orillas de la Avenida del Mar.

Se trata del Edificio Torres de Algarrobal que generó preocupación por la estabilidad estructural y la seguridad de las familias.

"Son varios litros por segundo los que están cayendo de este lugar. No es el único lugar que está siendo afectado, si nosotros caminamos más hacia el norte, en Cuatro Esquinas, también ahí hay cuatro edificios; conversé con uno de los administradores y me decía que la situación es muy similar", señaló el periodista Juan Carlos Araya desde la zona.

Meganoticias / Mega

Residentes en alerta por próximas precipitaciones

Uno de los vecinos del condominio, Marcelo Carrizo, indicó que "había pasado algo parecido el año 2012. Las bodegas están con agua hasta 1.80 metros. Tuvieron que romper las paredes los vecinos de atrás porque se están inundando, pero al hacerlo, inundaron esto y colapsó".

"Ha bajado unos 4 metros, pero nos preocupa porque viene un nuevo pulso de precipitaciones. Son (...) 28 familias. Hay niños chicos, adultos mayores se tuvieron que ir por precaución", dijo otra de las residentes.

De acuerdo a Meteored, se esperan al menos 22 milímetros de agua caída para mañana martes 21 de julio.

Todo sobre Lluvias