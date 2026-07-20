En medio de temporal: Puente fue arrastrado tras activación de quebrada El Arrayán en Vicuña

20 jul. 2026 - 17:05 hrs.

El intenso sistema frontal que afecta la zona centro-norte del país ha provocado diversas emergencias en la Región de Coquimbo.

Durante las últimas horas, la activación de la quebrada El Arrayán producto de las intensas lluvias, arrastró el puente homónimo en la ruta que une Vicuña con La Serena.

Puente queda destrozado tras temporal

Las imágenes, registradas por la cámara de Meganoticias, permiten apreciar que el puente está totalmente partido en tres, mientras el agua continúa bajando con una fuerza pocas veces vista.

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El torrente también derribó dos postes del alumbrado público, que quedaron tendidos sobre la estructura endeble del puente.

El colapso de la ruta se suma a múltiples emergencias en la zona, ya que solo a metros la quebrada arrasó con una cabaña y dejó otra a punto de caer.

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