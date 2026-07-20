Quebrada arrastra una cabaña y deja otra al borde del colapso en Vicuña tras intensas lluvias

20 jul. 2026 - 16:20 hrs.

Una crítica situación se vive en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, luego de que una cabaña fuera arrastrada por la activación de una quebrada, y dejara colgando a otra vivienda.

El periodista Pablo Cuéllar informó que el hecho sucedió en la quebrada El Arrayán, cuya activación también derivó el puente de la ruta que une la comuna con La Serena.

Impactantes imágenes en Vicuña

La gran cantidad de agua que descendió por el cauce arrasó con gran parte del terreno de un camping, junto con una cabaña y otra que dejó a punto de caer.

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"La madrugada fue dramática; se desbordó todo, arrasó con la cabaña. Se inundó por la parte posterior y tuvimos que rescatar a algunas personas entre los vecinos", relató el afectado.

En el sector se pudo observar la fuerza con la que avanzaba el agua y llevaba todo a su paso, mientras el vecino pedía ayuda a las autoridades para socorrer a la ciudadanía.

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