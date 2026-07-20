Anita confesará a Javiera la verdad tras el viaje de Max a Miami en el capítulo 163 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 163 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) no dará más y confesará a Javiera (Daniela Ramírez) lo que pasaba con Max (Álvaro Espinoza).
En concreto, la mujer no podrá más con el peso de la culpa y, durante una conversación con Javiera, afirmará que ella tiene cosas que contarle que llevan guardadas durante mucho tiempo.
Esto dejará a Javiera con muchas dudas, quien quedará atenta a las palabras que tiene para decir su suegra.
Anita contará a Javiera la verdad
Enseguida, Anita dará completa atención a Javiera y le dirá toda la verdad que Max lleva escondiendo durante bastante tiempo.
"Ya no aguanto más... Max se fue a Miami con la Fabiola. Es porque ella estaba embarazada", confesará Anita a Javiera, quien quedará en shock.Ve el capítulo en