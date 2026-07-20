"Luis Emilio se volvió loco": Joaquín intentará proteger a Nacha de su padre en el capítulo 341 de EJDO

20 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) le pidió ayuda a Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero rápidamente se dará cuenta que fue un error.

Undurraga estará preocupado por la presencia de los matones de su suegro y querrá disuadirlo, pero Walker estará decidido.

"Lo único que me queda es mi nieta preciosa y no voy a permitir que me la quiten, ni Ignacia, ni su pololita, ni tú", expresará.

El Jardín de Olivia

Joaquín estará preocupado

Preocupado por la seguridad de Ignacia, Joaquín llegará a la casa de Clemente (Pipo Gormaz) para pedirle ayuda a él y a Bastián (Alonso Quintero).

"¿Ustedes han hablado con ella? ¿Saben algo de su hermana? Yo ya sé todo. La Nacha secuestró a la Berni, pero no pueden salir del país y Luis Emilio se volvió loco y mandó a unos matones a buscarla", dirá.