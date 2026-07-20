El Jardín de Olivia - Capítulo 340: Clemente sale de la cárcel

20 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 340 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) dejó abandonados a Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) tras el secuestro de Franco (Emilio Edwards), pero antes de irse lanzó una dura advertencia: que ni se les ocurriera intentar rescatar a Franco.

Mientras tanto, Franco consiguió golpear al "Rucio" y, en un último esfuerzo, llamó a Vanessa (Begoña Basauri). Sin embargo, tras comunicarse con ella, se desvanece, dejando en duda su destino.

Las pruebas que cambian el destino de Clemente

Bastián visitó a Clemente (Pipo Gormaz) en la cárcel para contarle que aún existía una oportunidad para demostrar su inocencia. Vanessa logró grabar la confesión de Franco y, además, consiguió imágenes en las que aparece robando la pistola la noche previa al crimen, evidencia que permitió dejar a Clemente en libertad.

El Jardín de Olivia

Más tarde, Gabo le comunicó a Diana que Clemente regresaría a casa, dando paso al esperado reencuentro entre él y Olivia (Violeta Silva).

En paralelo, Joaquín (Francisco Dañobeitia) acudió a su exsuegro, Luis Emilio, para pedirle ayuda para encontrar a Berni, luego de que Ignacia (Cota Castelblanco) escapara junto a la niña y Karina (Jacinta Rodríguez). Al mismo tiempo, ambas planeaban cruzar el paso fronterizo para comenzar una nueva vida lejos de todos.

Durante la reunión, Joaquín reconoció al "Rucio", lo que aumentó aún más la tensión. Sin perder tiempo, el empresario ordenó a sus matones encontrar a Berni cuanto antes para traerla sana y salva. En cuanto a Ignacia, instruyó que la llevaran a una bodega, donde aseguró que él mismo se encargaría de ella, mientras que dio vía libre para que hicieran "lo que quisieran" con Karina.