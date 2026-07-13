Un misterioso disco duro pondrá en jaque a Luis Emilio Walker en este adelanto de la recta final de EJDO

13 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) siempre ha sido un hombre precavido, que sabe jugar muy bien sus cartas. Sin embargo, en la recta final de El Jardín de Olivia, sus hijos pondrán manos en algo que podría destruirlo para siempre.

En escenas de los próximos capítulos de la teleserie, Walker entrará en el departamento de Bastián (Alonso Quintero).

"¿Dónde están los discos que me robaron, carajo?", preguntará el empresario con una peligrosa calma. Su hijo lo desafiará y responderá: "Si quieres los discos duros, me vas a tener que matar".

El Jardín de Olivia / Mega

Y desatará el peligro. Al parecer, el contenido de esos discos duros será tan revelador que Walker estará dispuesto a ejecutar a Bastián sin siquiera pestañear. Ignacia (Cota Castelblanco) tendrá que intervenir para salvar la vida de su hermano, devolviendo los dispositivos.

¿Qué es lo que habrá almacenado que preocupa tanto a Luis Emilio? ¿Evidencias de sus crímenes de cuello y corbata o algo mucho más siniestro? ¿Se comprobará que es el asesino de Bernardita (Catalina Guerra) o tendrá registros de las mujeres a las que violentó?

Las anteriores preguntas y muchas más se resolverán en la recta final de El Jardín de Olivia, de lunes a viernes, después de La Hora de Jugar por las pantallas de Mega y en Mega Go con el estreno de episodios 24 horas antes de su emisión en televisión abierta.

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