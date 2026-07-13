El Jardín de Olivia - Capítulo 337: Franco regresa

13 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llamó a Ignacia (Cota Castelblanco) para exigirle el paradero de Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda). Si no confesaba, se encargaría de quitarle a Berni para siempre.

Esto determinó a Nacha a escapar con su hija lo antes posible. Karina (Jacinta Rodríguez) también se despidió de los suyos porque al día siguiente saldrían con rumbo a España.

Un incómodo reencuentro

Tras pasar la noche en la casa de Clemente (Pipo Gormaz), Vanessa regresó a su departamento y se sorprendió de encontrar a Franco (Emilio Edwards) en su interior.

El Jardín de Olivia / Mega

Barraza había vuelto de Colombia para protegerla porque supo que Luis Emilio quería hacerle daño. Sin embargo, cuando quiso acercarse, ella dio un paso atrás.

Vanessa ya sabía toda la verdad y lo confrontó por utilizarla para ayudar a Walker.