El Jardín de Olivia: Franco volvió a Chile por amor, pero Vanessa ya no cree en su palabra

13 jul. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) esperaba a Vanessa (Begoña Basauri) en su departamento. Regresó de Colombia solo para ponerla a salvo.

"Vine por ti. Tenemos que salir ahora mismo de acá. Vine a buscarte, a sacarte de aquí, porque me avisaron que Luis Emilio te está buscando", le dijo con apremio a la periodista, que en lugar de abrazarlo, retrocedió al verlo.

Algo extraño sucedía. Vanessa finalmente lo encaró por haberla engañado durante tanto tiempo: "¿Cómo pudiste ayudar a ese cerdo? Ya no me quieras seguir viendo la cara, sé toda la verdad: sé que secuestraste a Olivia, sé que mataste a ese abogado y que por tu culpa, el enfermo que abusó de mí ahora está libre".

El Jardín de Olivia / Mega

La confesión

"Me acerqué a ti por eso, pero si estoy aquí ahora es porque te amo", aseguró Barraza. Le hablaba con la verdad, pero la confianza con Vanessa se había quebrado de forma irreparable.

"¿Cómo sé si no fue Luis Emilio el que te mandó a buscarme? No te creo", le dijo ella.