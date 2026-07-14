Elisa contra la espada y la pared: Supo lo que arriesga si rechaza la propuesta de Luis Emilio en EJDO

14 jul. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) citó a Elisa (Carla Medel) a su oficina para proponerle la jefatura de comunicaciones estratégicas del Grupo Walker Capital, pero la joven se negó de inmediato a trabajar con ellos.

"Yo sé lo que hizo Luis Emilio, o sea, fue en parte por él que se formó la fundación. No, no es ninguna posibilidad, yo quiero estar muy lejos de ese caballero", dijo la hija de Burgos (Juan Carlos Cáceres) muy convencida.

Las intenciones de Luis Emilio

Sin embargo, olvidó considerar que Walker no es un hombre que acepte un "no" por respuesta. Joaquín se lo advirtió.

El Jardín de Olivia / Mega

"A ti quizá no te haga nada... Cálmate, no te estoy amenazando y no te puedo obligar a que firmes nada. Esto es tu decisión, no mía", señaló Undurraga, sin poder afirmar que la protegería a ella o su padre en caso de rechazar esta oferta.

"De hecho, yo creo que las intenciones que tiene contigo son súper concretas y por eso quiere que vuelvas a la empresa: Luis Emilio quiere abusar de ti", agregó.