"Eso no debería haber pasado": Franco dio detalles de cómo acabó con la vida de Lalo Acosta en EJDO

14 jul. 2026 - 17:52 hrs.

En el capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) quiso saber cómo fue la muerte de Acosta (Jorge Denegri). Por culpa de este crimen, Clemente (Pipo Gormaz) paga injustamente en la cárcel, separado de una hija que lo necesita.

"Bueno, eso no debería haber pasado. Hasta último momento intenté evitarlo, de hecho, hasta le dije que saliera del país, que desapareciera", reconoció Barraza.

El final de Acosta

El mismo Acosta se negó a abandonar Chile. La última conversación que tuvieron en aquella parcela fue tensa porque el abogado quería denunciar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y pidió la ayuda de Franco.

El Jardín de Olivia / Mega

Él se negó a cooperar y, para forzarlo, Lalo lo apuntó con un arma. Pese a ello, Franco logró defenderse y lo acabó con dos tiros.

"Yo había tomado ciertas precauciones por si las cosas salían mal. Tenía el arma que había usado Clemente y lo tuve que hacer", afirmó Franco.