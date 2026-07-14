"Se van a ir presas": Joaquín actuará para evitar que se lleven a su hija del país en el capítulo 339 de EJDO

14 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 339 de El Jardín de Olivia, Meche le informará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) lo que acaba de pasar por confiar en su ex: "La señora Ignacia se llevó a la Berni en una van. Venía con la Karina. Estaban las tres".

Con temor de que se lleven a la niña muy lejos, Undurraga aseguró que se comunicaría con las autoridades lo antes posible.

Antes de tomar el vuelo

En tanto, Nacha y Kari estarán a la espera de su vuelo en el aeropuerto. Con lentes de sol y gorras tratarán de pasar desapercibidas, pero una llamada de Joaquín las dejará en alerta.

El Jardín de Olivia / Mega

"Contéstame el teléfono y devuélvete ahora mismo con mi hija o no la vas a volver a ver en tu perra viva, ¿me escuchaste? Y si estás pensando en arrancarte del país, te cuento que ya avisé a la policía, así que si tratan de cruzar la frontera, Ignacia, se van a ir presas tú y tu pololita por secuestrar a mi hija", anunció.

Ahora, cada mirada en el aeropuerto las hará pensar que son vigiladas. ¿Podrán escapar?