Franco hará emotiva llamada a Vanessa antes de desvanecerse en el capítulo 340 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 340 de El Jardín de Olivia, Freddy (Sebastián Saguz) arrinconará a Franco (Emilio Edwards), preparado para acabar con su vida por órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Barraza mirará a su alrededor, buscando un posible escape de su captor, pero el "Rucio" lo obligará a mantenerse quieto.
La llamada de Franco a Vanessa
Franco logrará contactarse con Vanessa (Begoña Basauri) mientras se encuentra tirado, al parecer malherido, entre unos matorrales.
"Te juro por mi vida que es verdad. Yo volví a buscarte para pasar el resto de mi vida contigo", le expresará con gran esfuerzo.
La periodista le suplicará para saber dónde está y poder buscarlo, mientras en el otro lado de la línea Franco se desvanece lentamente.Ve el capítulo en