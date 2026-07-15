Franco hará emotiva llamada a Vanessa antes de desvanecerse en el capítulo 340 de El Jardín de Olivia

15 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 340 de El Jardín de Olivia, Freddy (Sebastián Saguz) arrinconará a Franco (Emilio Edwards), preparado para acabar con su vida por órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Barraza mirará a su alrededor, buscando un posible escape de su captor, pero el "Rucio" lo obligará a mantenerse quieto.

La llamada de Franco a Vanessa

Franco logrará contactarse con Vanessa (Begoña Basauri) mientras se encuentra tirado, al parecer malherido, entre unos matorrales.

El Jardín de Olivia

"Te juro por mi vida que es verdad. Yo volví a buscarte para pasar el resto de mi vida contigo", le expresará con gran esfuerzo.

La periodista le suplicará para saber dónde está y poder buscarlo, mientras en el otro lado de la línea Franco se desvanece lentamente.