"Siempré está adelante": Alonso Quintero reflexiona tras nuevo plan arruinado por Luis Emilio en EJDO

15 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Este miércoles se emitió el capítulo 339 de El Jardín de Olivia, episodio en el que Luis Emilio (Alejandro Trejo) una vez más frustró los planes de Franco (Emilio Edwards), Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero).

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl acudió hasta las jornadas de grabación, donde logró hablar con los protagonistas de esta escena, específicamente con Alonso Quintero y Alejandro Trejo, quienes entregaron sus impresiones respecto a lo que está ocurriendo en la teleserie.

"Franco era nuestra esperanza para poder sacar a Clemente de la cárcel, porque lo incriminaron por un delito que cometió Franco por orden de mi papá; él está dispuesto a testificar, entonces, era la forma que teníamos de demostrar que simplemente era inocente y, al parecer, no vamos a lograr demostrarlo", expresó Alonso.

El Jardín de Olivia / MEGA

El malvado Luis Emilio volvió a triunfar

En esa línea, el joven actor nacional declaró que "nosotros creemos que lo logramos y aparece el viejo y nos arruina. Después lo encontramos por otro lado y aparece el viejo y lo arruina. Encontramos, por otro lado, y, en verdad, era todo un plan del viejo que había previsto esto 3 veces antes y siempre, siempre estaba mucho más adelante que nosotros".

Por su parte, Alejandro Trejo afirmó que "ellos (guionistas) me escriben y yo trato de hacer lo mejor frente a la cama. Ahora, todas esas perversiones que la gente escribe en los comentarios ahí en YouTube, en redes sociales, son culpa de los guionistas".

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