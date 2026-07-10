El Jardín de Olivia - Capítulo 336: Vanessa se entera de todo

10 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 336 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) salvó a Jessica (Ignacia Sepúlveda) cuando se resistía a las caricias de su padre. En el enfrentamiento, Luis Emilio (Alejandro Trejo) resultó herido y se salvó de la muerte porque Diana (Nicole Espinoza) se interpuso.

Una vez todos estuvieron a resguardo, llegó el momento de hacer preguntas a Vanessa (Begoña Basauri) sobre Franco (Emilio Edwards).

Riesco parecía realmente confundida, así que tuvieron que explicarle la verdad: su pareja es un hombre buscado por la policía y, peor aun, es el aliado de Luis Emilio que permitió que saliera de la cárcel.

El Jardín de Olivia / Mega

Félix se contiene

Félix (Matías Schudeck) amenazó a Raúl (César Caillet) con un arma. Tenía que darle la ubicación de Samuel (Simón Beltrán) o, de otra manera, dispararía a matar. Guerrero fue testarudo y se negó a hablar aunque su integridad estuviera en riesgo.

Finalmente, Félix no fue capaz de tirar y Raúl hizo un trato con Luis Emilio. No buscaría más a Samu si renunciaba a recibir su herencia.