"Todo el tiempo me estuvo usando": Vanessa descubre el engaño de Franco Barraza en El Jardín de Olivia

10 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 336 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) hablaron con Vanessa (Begoña Basauri). Querían saber qué tan involucrada estaba en el plan de Franco Barraza (Emilio Edwards), pero la periodista parecía desconcertada por las preguntas.

Fue así que se enteró que a su pololo lo buscaba la policía. "Franco fue el que secuestró a la Oli. Probablemente fue él el que mató a Eduardo Acosta. Gracias a él, Clemente está en la cárcel y Luis Emilio está libre", le dijo Diana.

El Jardín de Olivia / Mega

La cruda realidad

Repentinamente, se quedó en silencio sin poder creer lo que oía.

"Todo el tiempo me estuvo usando. Yo les juro, se lo prometo que que yo no tenía idea quién era él. Yo confiaba en él, yo pensé que era una buena persona", se lamentó Vanessa.

Ahora lo único que les queda por hacer es ponerse manos a la obra para enncontrar y detener a Franco.