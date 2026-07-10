"Que quede por escrito": Raúl y Luis Emilio acordaron que Samuel renunciará a su herencia en EJDO
En el capítulo 336 de El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck) quería obligar a Raúl (César Caillet) a revelar dónde se esconde Samuel (Simón Beltrán), pero este padre ni a punta de pistola iba a entregar a su hijo.
Frustrado, Félix bajó el arma y contestó una llamada de Luis Emilio (Alejandro Trejo). Walker le ordenó ir a su casa lo antes posible porque no era tiempo de estar con jugarretas, ese mismo día trataron de matarlo.
El trato
Para solucionar este asunto, pidió hablar con Guerrero y proponerle un trato. "Eres un pelotudo. Samuel pudo haber tenido un buen futuro, pero terminará siendo un pobre y triste infeliz igual que tú. (...) Vamos a terminar con esto hoy mismo: voy a mandar a mi abogado para que quede por escrito que Samuelito renuncia a cualquier derecho que pudiera tener sobre mi patrimonio".Ir a la siguiente nota
El trato fue perfecto para Raúl porque, desde un inicio, no querían tener nada que ver con los Walker.
"Te importó más tu dignidad que tu propio hijo, pero escúchame bien, pelotudo: cuando Samuel se vuelva a enfermar, cuando te vayan a embargar la casa, cuando tu sueldo no te alcance ni para la canasta básica, te vas a acordar de mi plata sucia", aseveró.Ve el capítulo en