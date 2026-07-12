Impactante adelanto de la recta final de El Jardín de Olivia: Luis Emilio amenazará con un arma a Bastián

12 jul. 2026 - 19:17 hrs.

Un infartante adelanto de la recta final de El Jardín de Olivia se dio a conocer en las últimas horas, donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará a punto de atentar contra la vida de Bastián (Alonso Quintero).

Según se aprecia en las imágenes, el empresario llegará de sorpresa al departamento de su hijo, quien se encontrará acompañado de Ignacia (Cota Castelblanco).

La amenaza de Luis Emilio

Con una actitud amenazante, dirá: "¿Dónde están los discos que me robaron, carajo?".

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Ni su presencia ni las palabras intimidarán al hermano de Clemente (Pipo Gormaz), quien responderá: "Si querí esos discos duros, me tení que matar".

"Si así lo quieres", expresará por su parte Luis Emilio, quien sacará un arma de fuego y apuntará contra su propio hijo.

Solo segundos después, se verá la mano de Nacha entregándole los discos duros a su padre tras la terrible escena.

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