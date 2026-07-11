Nacha no esperará y escapará con Berni y Karina en el capítulo 337 de El Jardín de Olivia

11 jul. 2026 - 09:15 hrs.

En el avance del capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) tendrá miedo que su padre le arrebate a Berni para siempre.

Antes de que suceda algo inevitable, querrá escapar del país. Karina (Jacinta Rodríguez) falsificó la firma de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para sacar a la niña del país, así que comenzarán las tristes despedidas.

"Voy a hacerlo ahora. Me voy a llevar a la Berni antes que mi papá nos haga algo", le revelará a Bastián (Alonso Quintero) por teléfono y él le dará todo su apoyo. Debe hacer lo que tiene que hacer.

El Jardín de Olivia / Mega

El dolor de Gloria

Karina le dirá adiós a los suyos por segunda vez. Antes se marchó obligada y ahora lo hará por amor.

Gloria (Francisca Gavilán) llorará por alejarse de su hija, pero comprenderá que es la única manera de que puedan ser felices: "¿Te acuerdas cuando te fuiste la última vez? Pero ahora es diferente. Es diferente porque te vas con tu familia, mi amor".