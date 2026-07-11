Nacha no esperará y escapará con Berni y Karina en el capítulo 337 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 337 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) tendrá miedo que su padre le arrebate a Berni para siempre.
Antes de que suceda algo inevitable, querrá escapar del país. Karina (Jacinta Rodríguez) falsificó la firma de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para sacar a la niña del país, así que comenzarán las tristes despedidas.
"Voy a hacerlo ahora. Me voy a llevar a la Berni antes que mi papá nos haga algo", le revelará a Bastián (Alonso Quintero) por teléfono y él le dará todo su apoyo. Debe hacer lo que tiene que hacer.Ir a la siguiente nota
El dolor de Gloria
Karina le dirá adiós a los suyos por segunda vez. Antes se marchó obligada y ahora lo hará por amor.
Gloria (Francisca Gavilán) llorará por alejarse de su hija, pero comprenderá que es la única manera de que puedan ser felices: "¿Te acuerdas cuando te fuiste la última vez? Pero ahora es diferente. Es diferente porque te vas con tu familia, mi amor".Ve el capítulo en