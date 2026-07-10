"Un antes y un después": Ignacia Sepúlveda y la importancia de la escena de Jessica enfrentando a Luis Emilio

10 jul. 2026 - 20:45 hrs.

En los últimos episodios de El Jardín de Olivia se vivió un intenso momento entre Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Luis Emilio (Alejandro Trejo), ya que finalmente pudo enfrentar a su abusador acompañada por Vanessa (Begoña Basauri).

Por lo mismo, hablamos con Ignacia Sepúlveda, quien habló un poco más en profundidad de esta escena y cómo la afectó a ella en su rol de actriz y de mujer, buscando siempre un espacio para hablar sobre los temas de género que se deben visibilizar en la sociedad.

"Acabamos de salir de una escena muy intensa. Mi voz está un poco dañada, de hecho... Íbamos Jessica y Vanesa a la casa de Luis Emilio con el objetivo de hacerlo confesar, pero una vez más, se da vuelta la tortilla, don Luis Emilio zafa", expresó Ignacia.

La difícil escena de Ignacia Sepúlveda

"Finalmente, terminamos siendo nosotras amenazadas a punta de pistola, súper frustrante, pero a la vez, para Jessica personalmente, es muy liberador", comentó.

En esa línea, agregó que "Jessica puede decirle a la cara todo lo que piensa de él. Lo que la gente le grita a la tele, Jessica al fin se lo puede decir a la cara; es una escena muy importante para ella, es un antes y un después".



El Jardín de Olivia / MEGA

Asimismo, explicó que estaba muy agradecida de "poder visibilizar este tema, la violencia de género, el abuso de poder. Siempre lo digo en toda la entrevista, esto es para decir ya no más, basta".

Todo sobre El Jardín de Olivia