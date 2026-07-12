El mayor secreto de Luis Emilio Walker: Mantiene prisionero a su padre en El Jardín de Olivia

12 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Desde que salió de la cárcel, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tuvo muchas llamadas con Olga (Ana María Montaner). La mujer es la dueña de la parcela en que secuestraron a Olivia (Violeta Silva) y también cuida a un misterioso hombre del que Walker parecía muy al pendiente.

Finalmente, Luis Emilio concretó una visita y nos dejó vislumbrar parte del pasado que lo atormenta y que lo convirtió en el cruel hombre que es.

Olga es su amiga desde hace muchos años porque fue la única que lo acogió cuando escapó de la casa de su padre, Anselmo Walker (Pepe Herrera Hormazábal). El hombre tenía la costumbre de golpearlo para formarle el carácter, patrón que más tarde su hijo repitió con Bastián (Alonso Quintero).

El Jardín de Olivia / Mega

El castigo

Sin embargo, el espíritu vengativo del empresario nunca olvidó sus sufrimientos de niño y decidió castigar a su padre manteniéndolo sedado y bajo la atenta vigilancia de Olga. Solo le permitirá ser libre cuando le pida disculpas por todo lo que hizo.

"¿Por qué te voy a pedir perdón por haberte querido transformar en hombre? ¿Qué culpa tengo yo que me hayas salido amariconado?", respondió Anselmo con crueldad.

Por primera vez, Luis Emilio se mostró vulnerable y afligido. "No se trata de los de los coscachos. Usted sabe de lo que estoy hablando, usted sabe muy bien de lo que estoy hablando, papá", reveló Walker sobre un hecho, al parecer, mucho más grave que las golpizas.

"Lo único que sé que has sido un llorón toda la vida; es por eso que tu hijo te abandonaron, por eso es que tu mujer te puso los cuernos, es por eso que la mataste, por eso es que nadie te pesca, ¡porque eres un cagón de mier...!", lanzó Anselmo sin remordimientos.

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