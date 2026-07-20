Clemente quedó en libertad y protagonizó un emotivo reencuentro con su hija en El Jardín de Olivia

20 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 340 de El Jardín de Olivia, la inocencia de Clemente (Pipo Gormaz) por fin pudo ser demostrada. Bastián (Alonso Quintero) llegó hasta la cárcel para darle la noticia que tanto esperaba y poner fin a su pesadilla.

Todo fue posible gracias a Vanessa (Begoña Basauri), quien consiguió grabar la confesión de Franco (Emilio Edwards). A esa prueba se sumaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Clemente, donde se ve a Franco robando la pistola la noche previa al crimen.

Desconcertado, Clemente le preguntó a Bastián qué significaba todo aquello. Fue entonces cuando recibió la noticia que cambiaría su destino, "Significa que se acabó, hermano".

El Jardín de Olivia

La evidencia fue suficiente para que se decretara su libertad. Mientras Clemente agradecía todo lo que Bastián había hecho por él, su hermano le recordó que, por fin, podría reencontrarse con Olivia (Violeta Silva), quien lo había extrañado durante todo ese tiempo.

El esperado reencuentro con Olivia

Ya en casa, Clemente sorprendió a Olivia al llamarla desde la puerta de su habitación. Al verlo, la niña no pudo contener su emoción y de inmediato lo abrazó. En ese momento, Olivia le preguntó si lo habían dejado salir de la cárcel definitivamente.

Clemente le confirmó que había regresado definitivamente, sellando el esperado momento con otro un emotivo abrazo.