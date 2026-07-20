Luis Emilio lanzó una brutal orden contra Ignacia y Karina tras secuestro de Berni en El Jardín de Olivia
En el capítulo 340 de El Jardín de Olivia, la desaparición de Berni llevó a Joaquín (Francisco Dañobeitia) a pedir ayuda a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en un desesperado llamado telefónico.
En la conversación, él le contó que Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez) se habían llevado a la pequeña y más tarde acudió personalmente a verlo para conocer los avances de la búsqueda.
Lejos de mostrar comprensión, Luis Emilio lo encaró y lo responsabilizó por lo ocurrido. Incluso le recordó que le había advertido sobre Ignacia. La tensión aumentó cuando Joaquín se encontró cara a cara con los hombres de confianza de Luis Emilio, entre ellos el "Rucio".
Luis Emilio va tras Berni
Fue entonces cuando el empresario dio una escalofriante instrucción a sus matones: encontrar a Berni cuanto antes y traerla sana y salva.
Respecto a Ignacia, ordenó que la llevaran a una bodega, donde aseguró que él mismo se encargaría de ella. En cuanto a Karina, dio vía libre para que sus hombres hicieran "lo que quisieran" con ella, marcando uno de los momentos más inquietantes del episodio.Ve el capítulo en