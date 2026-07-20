Luis Emilio lanzó una brutal orden contra Ignacia y Karina tras secuestro de Berni en El Jardín de Olivia

20 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 340 de El Jardín de Olivia, la desaparición de Berni llevó a Joaquín (Francisco Dañobeitia) a pedir ayuda a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en un desesperado llamado telefónico.

En la conversación, él le contó que Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez) se habían llevado a la pequeña y más tarde acudió personalmente a verlo para conocer los avances de la búsqueda.

Lejos de mostrar comprensión, Luis Emilio lo encaró y lo responsabilizó por lo ocurrido. Incluso le recordó que le había advertido sobre Ignacia. La tensión aumentó cuando Joaquín se encontró cara a cara con los hombres de confianza de Luis Emilio, entre ellos el "Rucio".

El Jardín de Olivia

Luis Emilio va tras Berni

Fue entonces cuando el empresario dio una escalofriante instrucción a sus matones: encontrar a Berni cuanto antes y traerla sana y salva.

Respecto a Ignacia, ordenó que la llevaran a una bodega, donde aseguró que él mismo se encargaría de ella. En cuanto a Karina, dio vía libre para que sus hombres hicieran "lo que quisieran" con ella, marcando uno de los momentos más inquietantes del episodio.