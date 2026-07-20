"Busco a una guagüita": El "Rucio" seguirá la pista de Nacha y amenazará a los Guerrero en EJDO

20 jul. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 341 de El Jardín de Olivia, la situación se saldrá completamente de control. Joaquín (Francisco Dañobeitia) le advirtirá a los hermanos Walker que Ignacia (Cota Castelblanco) corre peligro y tendrá toda la razón.

Siguiendo fielmente las órdenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo), el "Rucio" (Sebastián Saguz) irrumpirá en la casa de los Guerrero apuntándolos directamente.

Un terrorífico momento

"Buenas noches, ando buscando a una guagüita perdida, ¿no la tendrán escondida por acá?", le preguntará a Diana (Nicole Espinoza), Gloria (Francisca Gavilán) y Raúl (César Caillet). Todos se quedarán en silencio y el matón se impacientará: "Vuelvo a preguntar: ¿La Ignacia, la pololita o la guagüita están acá?".

El Jardín de Olivia / Mega

"¡No! Estamos solo nosotros así que sal de acá", contestará la peluquera mientras se refugia atrás de Raúl.

Sin dejar de amenazarlos, Freddy Tapia querrá comprobar por sí mismo si lo que le dicen es verdad. "Puedo pasar a mirar, supongo", mencionará peligrosamente.