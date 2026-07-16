"Secuestraron a mi hija": Joaquín acudirá a Luis Emilio para encontrar a Nacha en el capítulo 340 de EJDO

16 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 340 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) estará dispuesto a todo para encontrar a Ignacia (Cota Castelblanco) y Berni.

Es por esto que hará una llamada a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para informarle del plan de su hija y Karina (Jacinta Rodríguez).

Joaquín pedirá ayuda a Luis Emilio

"Se llevaron a la Berni, no sé qué hacer", comenzará diciendo Undurraga a su suegro, quien se encontrará en ese momento con el "Rucio".

El Jardín de Olivia

Walker no entenderá qué le está diciendo Joaquín, por lo que él agregará: "Ignacia y su pololita se la llevaron a la mala de la casa. Secuestraron a mi hija".