Alessandra y Tito recibirán una inesperada visita en el capítulo 162 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 162 de Reunión de Superados, Alessandra (Julieta Bartolomé) y Tito (Claudio Castellón) recibirán una inesperada visita en su hogar.
Y es que al llegar a su hogar, Tito se encontrará con dos mujeres en el living de su hogar, instancia en la que las saludará con mucha felicidad e incluso sus niños se acercarán a ellas.
De hecho, los pequeños tendrán una breve interacción, pero muy alegre, con una mujer, quien les pide que no la llamen abuela, y que será interpretada por Cristina Tocco.
La sorpresiva visita que recibirán
Esta visita tomará por sorpresa a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), quien de inmediato tendrá un encontrón con ella y le asegurará que no es su empleada para andar pidiéndole vasos de agua.
Asimismo, Teresa (Elisa Zulueta) buscará un plan para sacar a Javiera (Daniela Ramírez) de sus ideas y estrategias.Ve el capítulo en