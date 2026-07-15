Alessandra y Tito recibirán una inesperada visita en el capítulo 162 de Reunión de Superados

15 jul. 2026 - 22:47 hrs.

En el avance del capítulo 162 de Reunión de Superados, Alessandra (Julieta Bartolomé) y Tito (Claudio Castellón) recibirán una inesperada visita en su hogar.

Y es que al llegar a su hogar, Tito se encontrará con dos mujeres en el living de su hogar, instancia en la que las saludará con mucha felicidad e incluso sus niños se acercarán a ellas.

De hecho, los pequeños tendrán una breve interacción, pero muy alegre, con una mujer, quien les pide que no la llamen abuela, y que será interpretada por Cristina Tocco.

Reunión de Superados / MEGA

La sorpresiva visita que recibirán

Esta visita tomará por sorpresa a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), quien de inmediato tendrá un encontrón con ella y le asegurará que no es su empleada para andar pidiéndole vasos de agua.

Asimismo, Teresa (Elisa Zulueta) buscará un plan para sacar a Javiera (Daniela Ramírez) de sus ideas y estrategias.