Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: Este día se registrarán precipitaciones

22 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Luego de varios días con precipitaciones, este miércoles Santiago amaneció con un sol que tímidamente se asomó desde primeras horas de la mañana.

Eso sí, las lluvias aún no desaparecen del pronóstico para la Región Metropolitana, ya que se espera que durante los próximos días vuelva a registrarse la caída de agua.

¿Cuándo vuelve a llover en Santiago?

Así lo explicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su nueva actualización del pronóstico en Mucho Gusto, donde anticipó que la capital tendrá nuevas precipitaciones.

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"Vamos a tener cierto grado de intermitencia en la ocurrencia de precipitaciones", señaló el especialista, detallando que continúan los centros de baja presión en la costa y también la presencia de altas presiones.

Según detalló, esto cede paso "a próxima actividad frontal en la zona centro-sur y nos deja con algunas precipitaciones débiles este día jueves".

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