Video muestra rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 11:08 hrs.

Un video difundido por las autoridades muestra el operativo que permitió el rescate de las tres personas que desde el jueves pasado estaban desaparecidas en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana.

En las imágenes captadas desde el helicóptero, se ve el instante en que divisan a uno de los sobrevivientes haciendo señas hacia el cielo a las afueras del refugio ubicado en las Termas de Colina.

Momento exacto en que divisan a desaparecidos

Mientras que en otro de los registros se ve el despliegue de los funcionarios para dar con Manuel, conocido como "El Chino", para luego subirlo a la aeronave.

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Si bien no hay imágenes, tras este primer sobrevuelo, las policías rescataron desde el sector cordillerano a Martina Núñez, de 21 años, y Magdalena Retamal, de 31.

Recordar que, de acuerdo a los últimos antecedentes, los jóvenes habrían viajado hasta el sector luego de que salieran de una discoteca, poco antes de que el sistema frontal afectara a la Región Metropolitana.

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