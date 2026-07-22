Así fue la llegada de jóvenes rescatadas del Cajón del Maipo tras casi una semana desaparecidas

22 jul. 2026 - 11:40 hrs.

La mañana de este miércoles se confirmó el hallazgo de las tres personas cuyos rastros se habían perdido en el Cajón del Maipo, sector cordillerano de la Región Metropolitana.

El operativo de búsqueda fue liderado por el GOPE de Carabineros, quienes hicieron uso de un helicóptero para dar con el paradero del hombre y las dos mujeres en el refugio de Termas de Colina.

Video del momento en que llegan jóvenes rescatadas

Registros de la cámara de Mucho Gusto muestran el momento exacto en que Martina Núñez y Magdalena Retamal llegaron resguardadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta un cuartel policial en el Cajón del Maipo.

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Todo esto mientras familiares y amigos realizaban gritos de aliento a las jóvenes que fueron rescatadas junto a Manuel, conocido como “El Chino”.

Según los últimos antecedentes, los jóvenes habrían viajado hasta el sector luego de que salieran de una discoteca, poco antes de que el sistema frontal afectara a la Región Metropolitana.

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