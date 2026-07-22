"Nunca fue un secuestro": Habla pareja de "El Chino" tras ser encontrado con dos mujeres en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Tras el hallazgo de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo, Génesis, pareja de Manuel Orellana, apodado "El Chino", aseguró que se conocían de antes del extravío y que ha recibido amenazas en su domicilio.

En diálogo con Mucho Gusto, indicó que "primero dijeron que no lo conocían, pero sí lo conocían; de hace más de 6 años que conocía a las parvularias del jardín. Ellos ya habían compartido hace muchos años y la Magdalena tiene una foto de ellos arriba de la camioneta".

Pareja de sobreviviente rompe el silencio

La mujer recalcó que "nunca fue un secuestro ni que él las obligó a subir", como se planteó en un principio, lo cual incluso llevó a que familiares de la mujer llegaran a amenazarla.

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"A mi casa fueron a amenazarme familiares de ellas. El marido de Magdalena fue a mi casa con armas a amenazarme. Que iban a llegar a mí y a mi hijo a secuestrarnos, son delincuentes", agregó.

Tras ello, señaló que las dos mujeres salían del jardín infantil y "saludaban al Chino. Le decían: 'buena, chinito, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a carretear', y un día yo les dije que era una falta de respeto, que yo estaba ahí presente".

Asimismo, mencionó que "él (Manuel) siempre salía, pero siempre llegaba... el día jueves me llama mi suegra y me dice: '¿ha llegado la guagua (Manuel) a la casa?' y yo le dije: 'no tía, no ha llegado todavía'. Yo pensé que estaba en el sector".

"Él me ha llevado a mí a las termas y yo sabía que era un lugar seguro, que había camas, cosas para comer, salamandras, hay de todo... él tampoco va a dejar que les pase algo malo a ellas", cerró.

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