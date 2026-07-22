"Se mantuvieron los tres bien unidos": Habla funcionario de GOPE que rescató a jóvenes del Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 13:30 hrs.

El rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo suma nuevos antecedentes luego que uno de los efectivos del GOPE que participó en el operativo entregara detalles de las condiciones en que se mantuvieron desde el pasado jueves.

El teniente Francisco Díaz señaló que en el refugio del sector Termas de Colina "mantenían comida, agua, había un poco de vestimenta, que no eran las adecuadas, pero igual pudieron abrigarse y se mantuvieron siempre los tres bien unidos".

Aseguró que, al momento de encontrarlos, "estaban muy felices porque ya estaban perdiendo la esperanza y decían 'me irán a buscar o no'".

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El funcionario de Carabineros detalló que los desaparecidos "hicieron un poco de fuego y con eso se podía mantener un poco la temperatura de ellos".

Asimismo, informó que rescataron un gato que, según el relato de las personas, habría llegado al refugio al segundo día buscando resguardarse de las condiciones climatológicas.

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