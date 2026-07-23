Olla con fideos, pisco y vino: Así quedó el refugio tras rescate de los tres desaparecidos del Cajón del Maipo

23 jul. 2026 - 12:00 hrs.

En las últimas horas, se dieron a conocer imágenes de las condiciones en que quedó el refugio de Termas de Colina, desde donde rescataron a las tres personas que estuvieron por varios días desaparecidas en el Cajón del Maipo.

Recordemos que Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino", fueron hasta el sector cordillerano el pasado 16 de julio tras salir de una discoteca en la comuna de Peñalolén.

Video muestra cómo quedó el refugio tras rescate del Cajón del Maipo

A través de un video que acumula más de 2 mil comentarios, los encargados del recinto mostraron cómo quedó el refugio tras el procedimiento.

Mega

En el lugar se aprecia una olla con fideos, una bandeja de huevos, además de platos, fuentes sucias, junto con botellas de vino, pisco y latas de cerveza.

Asimismo, se muestra que el refugio contaba con un televisor, un comedor, varias frazadas, un sillón, una cocina y utensilios sucios.

Todo sobre Mucho gusto