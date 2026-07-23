José Antonio Neme revela que fue estafado: Perdió $1,2 millones tras caer en falso mensaje del TAG

23 jul. 2026 - 09:10 hrs.

José Antonio Neme fue víctima de estafa tras recibir un mensaje SMS que advertía de una supuesta deuda impaga asociada al TAG, asociada a una estafa tipo phishing. El comunicador sufrió el robo de $1.200.000.

El caso fue revelado por el propio conductor de Mucho Gusto, quien apenas inició el programa de este jueves afirmó: "Me estafaron".

Neme sufrió estafa

Neme comentó que cayó en los mensajes de texto, los mismos que varios usuarios en redes sociales han reportado recibir a diario.

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Según el relato de José Antonio, recientemente había cambiado su auto y, como el dispositivo TAG tardaba en llegar, y tras recibir el consejo del propio vendedor, comenzó a circular por las autopistas capitalinas.

"De repente me empieza a llegar este mensaje: 'Tiene una deuda, usted pasó sin TAG'", indicó, asegurando que por días recibió textos parecidos, incluso de una eventual acción de Carabineros.

Ante el temor, “pinché link y me derivaba a una página del MOP, que te juro que era igual. Pongo la patente de mi auto y salía una deuda de $5.300. Me meto para pagar, pongo los datos del banco y cuando aprieto ‘Enter’ me llega un correo electrónico; en vez de $5.000 me cobraron $1.200.000. Me desmayé".

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