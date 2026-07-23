José Antonio Neme revela que fue estafado: Perdió $1,2 millones tras caer en falso mensaje del TAG
José Antonio Neme fue víctima de estafa tras recibir un mensaje SMS que advertía de una supuesta deuda impaga asociada al TAG, asociada a una estafa tipo phishing. El comunicador sufrió el robo de $1.200.000.
El caso fue revelado por el propio conductor de Mucho Gusto, quien apenas inició el programa de este jueves afirmó: "Me estafaron".
Neme sufrió estafa
Neme comentó que cayó en los mensajes de texto, los mismos que varios usuarios en redes sociales han reportado recibir a diario.
Según el relato de José Antonio, recientemente había cambiado su auto y, como el dispositivo TAG tardaba en llegar, y tras recibir el consejo del propio vendedor, comenzó a circular por las autopistas capitalinas.
"De repente me empieza a llegar este mensaje: 'Tiene una deuda, usted pasó sin TAG'", indicó, asegurando que por días recibió textos parecidos, incluso de una eventual acción de Carabineros.
Ante el temor, “pinché link y me derivaba a una página del MOP, que te juro que era igual. Pongo la patente de mi auto y salía una deuda de $5.300. Me meto para pagar, pongo los datos del banco y cuando aprieto ‘Enter’ me llega un correo electrónico; en vez de $5.000 me cobraron $1.200.000. Me desmayé".
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