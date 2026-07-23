¿Volverá a llover en Santiago? A esta hora se registrarían precipitaciones este jueves en la capital

23 jul. 2026 - 10:00 hrs.

"Vienen muchos eventos meteorológicos". Esas fueron las palabras que marcaron el reporte del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien se dio el tiempo de referirse a las precipitaciones de este jueves en la Región Metropolitana.

El experto señaló que durante la madrugada se registraron algunas gotas ocasionales, las mismas que se van a repetir durante el atardecer con una lluvia débil y dispersa.

Lluvias en Santiago

Mientras que el viernes será el único día en que la capital volverá a ver el sol, algo para celebrar, puesto que el sábado podrían registrarse algunas precipitaciones durante la madrugada.

Mega

En ese sentido, afirmó que "vienen muchos eventos meteorológicos de aquí hasta fin de mes. Julio va a ser abundante en precipitaciones".

Por último, destacó que los sistemas frontales que azotaron el país redujeron de un 100% a un 17% la escasez hídrica.

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