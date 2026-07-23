Con falso cobro del TAG: Así es el mensaje SMS que hizo caer en millonaria estafa a José Antonio Neme

23 jul. 2026 - 10:40 hrs.

José Antonio Neme reveló en Mucho Gusto que fue víctima de una estafa telefónica, la cual lo hizo perder $1.200.000 de sus cuentas bancarias en un abrir y cerrar de ojos.

El conductor cayó en una estafa tipo phishing, una modalidad de fraude que busca obtener acceso a información bancaria a través de mensajes de texto.

El SMS que le costó $1,2 millones a Neme

Según explicó el propio comunicador, recibió un mensaje SMS con una supuesta deuda por circular sin TAG por las autopistas de Santiago.

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"Me empiezan a llegar mensajes de que pasé sin TAG, que tenía una deuda", relató Neme, agregando que le hizo sentido, dado que había cambiado su auto hace algunas semanas y aún no recibía el dispositivo.

Fue así que decidió pinchar en el link del SMS, el cual lo dirigió a una página falsa muy similar a la oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Pinché link y me derivaba a una página del MOP, que te juro que era igual. Pongo la patente de mi auto y salía una deuda de $5.300", contó José Antonio Neme.

"Me meto para pagar, pongo los datos del banco y cuando aprieto 'Enter' me llega un correo electrónico; en vez de $5.000 me cobraron $1.200.000. Me desmayé", complementó.

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