Revelan millonario costo del rescate de los desaparecidos en el Cajón del Maipo: Superaría los $100 millones

23 jul. 2026 - 11:35 hrs.

Tras cerca de seis días, el miércoles se realizó el exitoso rescate de las tres personas que se encontraban perdidas en el Cajón del Maipo.

Se trata de Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino", quienes fueron ubicados en el refugio de las Termas de Colina.

¿Cuánto costó rescatar a los tres desaparecidos del Cajón del Maipo?

La situación desató críticas por la irresponsabilidad de los implicados al subir al sector cordillerano de la Región Metropolitana antes de un intenso temporal.

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Felipe Armijo, director de Seguridad Pública de San José de Maipo, contó en Mucho Gusto que se utilizaron múltiples recursos del Estado durante el rescate.

"El día de ayer hubo muchísimos recursos del Estado; participó el Ejército, Bomberos, Carabineros, el GOPE con su patrulla especial, mucho voluntariado, helicópteros, motos de nieve", señaló.

Según las estimaciones, el operativo habría superado los $100 millones, sin perjuicio de que aún no se realiza el detalle minucioso de todos los recursos que se destinaron para sacar a “El Chino” y las “tías” del jardín.

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