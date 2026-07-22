"La mitad del país piensa...": Neme explota contra las tres personas rescatadas en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 16:46 hrs.

El rescate de las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo provocó una dura reacción de José Antonio Neme, quien cuestionó que hayan ido hasta el sector cordillerano de la Región Metropolitana cuando las autoridades alertaron de una tormenta de proporciones.

En Mucho Gusto se abordó gran parte de la mañana del operativo para dar con Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino", quienes salvaron con vida.

La molestia de Neme

"Es muy raro que un apoderado con un hijo de 8 años se vaya con unas tías de un jardín donde fue apoderado a la precordillera el día que hay una mega tormenta, y más encima en un auto que había sido comprado con encargo por robo. Todo un desastre", emplazó Neme.

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Luego, agregó: "Uno es respetuoso con la familia, porque ellos están en una situación de duelo, pero nosotros no somos la familia de ellos y la mitad del país piensa que todo esto es una gran estupidez evitable y absolutamente gratuita".

"Me hubiera pasado esto; a mí mi mamá me espera ahí delante de todas las cámaras y me sacan a contumelia", remató José Antonio.

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