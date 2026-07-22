Así es por dentro el refugio donde sobrevivieron los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 15:50 hrs.

La mañana de este miércoles se confirmó el hallazgo de las tres personas cuyos rastros se habían perdido en el Cajón del Maipo, sector cordillerano de la Región Metropolitana.

De acuerdo a las autoridades, Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino", lograron resguardarse en el refugio del sector de las Termas de Colina.

En el lugar encontraron alimentos no perecibles, camas, mantas, ropa y combustible para sobrevivir los seis días que estuvieron aislados en la cordillera.

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En noviembre de 2025, el excursionista Martín García publicó un video donde mostró cómo es el interior de uno de los refugios que se pueden encontrar en la parte alta del Cajón del Maipo, parecido al que estas personas usaron para sobrevivir durante el temporal.

Cabe señalar que este caso en particular recopiló imágenes del refugio Plantat, el cual fue construido en 1937 y reconstruido en 2025. Este cuenta con habitaciones, zonas comunes, comida y numerosos libros.

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