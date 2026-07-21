A nada de caer: Imágenes muestran cómo avanza casa al borde del colapso en Vicuña

21 jul. 2026 - 15:50 hrs.

Esta semana una crítica situación se vive en Vicuña, Región de Coquimbo, luego de que una cabaña fuera arrastrada por la activación de una quebrada, al mismo tiempo que dejó otra colgando.

Con el paso de las horas y las constantes lluvias, la otra casa que quedó colgando está cada vez más cerca de caer al cauce de la quebrada, siendo una situación irreparable en este punto, ya que la tierra se va desprendiendo cada segundo que pasa.

El periodista Pablo Cuéllar explicó que la activación de esta quebrada se debe a las lluvias, afirmando que ahora más de la mitad, por lo menos, está pendiendo en el aire.

Imagen muestra el avance que ha tenido cabaña a punto de colapsar en solo un día:

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Así se encuentra casa en quebrada El Arrayán

Precisamente, en su interior hay varios electrodomésticos y otros elementos que, en este momento, fueron considerados como una pérdida, ya que es imposible ingresar a rescatarlos.

Esto debido a que, si una persona pone un pie en este hogar, este se puede desestabilizar y causar su caída con la o las personas en su interior.

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