¿Podrían cobrarles el rescate? El proyecto de ley que busca multar a excursionistas imprudentes

23 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Tras el rescate de las tres personas que estuvieron por varios días desaparecidas en el Cajón del Maipo, diversos usuarios en redes sociales plantearon la idea de exigir a los implicados el multimillonario gasto que significó el operativo.

Más allá de los deseos de personas particulares, hace poco más de un año se ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que busca sancionar la imprudencia de excursionistas que generen operaciones como las de Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino".

Proyecto de ley busca sancionar a excursionistas imprudentes

La iniciativa legal contempla conductas tales como no vestir ropa o el calzado adecuado; no portar equipamiento de protección; hidratación o alimentación.

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Además de no planificar la ruta; en caso de ser un visitante, no hacerlo con un guía local; no considerar el pronóstico del tiempo, realizarlo de noche; o realizarlo en condiciones de baja visibilidad sin contar con el equipamiento correspondiente, o bajo la influencia del alcohol o drogas.

El juzgado podría imponer sanciones en forma de multas que oscilarían entre 1 y 10 UTM, superior a los $700.000.

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