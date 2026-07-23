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¿Podrían cobrarles el rescate? El proyecto de ley que busca multar a excursionistas imprudentes

  • Por Sebastián Paillafil

Tras el rescate de las tres personas que estuvieron por varios días desaparecidas en el Cajón del Maipo, diversos usuarios en redes sociales plantearon la idea de exigir a los implicados el multimillonario gasto que significó el operativo.

Más allá de los deseos de personas particulares, hace poco más de un año se ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que busca sancionar la imprudencia de excursionistas que generen operaciones como las de Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel, apodado "El Chino".

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Proyecto de ley busca sancionar a excursionistas imprudentes

La iniciativa legal contempla conductas tales como no vestir ropa o el calzado adecuado; no portar equipamiento de protección; hidratación o alimentación.

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Además de no planificar la ruta; en caso de ser un visitante, no hacerlo con un guía local; no considerar el pronóstico del tiempo, realizarlo de noche; o realizarlo en condiciones de baja visibilidad sin contar con el equipamiento correspondiente, o bajo la influencia del alcohol o drogas.

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El juzgado podría imponer sanciones en forma de multas que oscilarían entre 1 y 10 UTM, superior a los $700.000.

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