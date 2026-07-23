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No guardes el paraguas: Este día del fin de semana volverá a llover en Santiago

  • Por Sebastián Paillafil

Este jueves la Región Metropolitana amaneció bajo una débil y dispersa lluvia, la cual se repetirá durante esta tarde en la capital.

Pese a que el evento no significaría mayor preocupación, no se trataría de las únicas precipitaciones que se registrarán en lo que resta de semana.

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¿Cuándo volverá a llover en Santiago?

Según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, el viernes será el único día en que se va a ver el sol en su máximo esplendor en Santiago, con 5 °C y 18 °C de extremas.

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Mientras que el sábado volverán a presentarse precipitaciones, principalmente en la madrugada. Estas serán más bien aisladas.

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Si bien el domingo y lunes no se ven indicios de lluvias, sí "vienen muchos eventos meteorológicos de aquí hasta fin de mes. Julio va a ser abundante en precipitaciones".

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