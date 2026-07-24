"Yo te conozco": La inesperada confesión de reportera que emocionó a Karen Doggenweiler en vivo

24 jul. 2026 - 09:55 hrs.

Un curioso momento se generó este viernes en Mucho Gusto, entre la conductora, Karen Doggenweiler, y Carola Quezada, corresponsal en Puerto Aysén.

La comunicadora elogió el trabajo de su colega en el extremo sur, esbozando una eventual visita a la zona. En ese momento, Quezada, con su chocolate caliente en la mano y una sonrisa sin igual, dijo conocer a Karen.

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El emotivo momento que vivió Karen Doggenweiler

"Karencita, yo te conozco en persona. En la Teletón nos sacamos una fotito; con José Antonio Neme también tengo una foto", reveló.

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Los conductores se derritieron ante las palabras de la reportera. Por lo mismo, Karen aseguró que ya es momento de replicar la fotografía.

"Nos encontraremos de nuevo, Carito", expresó, mientras que Jaime Leyton se sumaba a la iniciativa para también estar en el álbum de fotos de la periodista.

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