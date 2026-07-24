Con pasajeros a bordo: Detienen a colectivero que nunca obtuvo licencia de conducir en San José de Maipo

24 jul. 2026 - 10:45 hrs.

Funcionarios del Ministerio de Transportes, Carabineros y de la Municipalidad de San José de Maipo realizaron una masiva fiscalización vehicular en el sector cordillerano de la Región Metropolitana.

El caso que captó la atención del equipo de Mucho Gusto presente en el lugar fue el de un conductor de un colectivo, el cual nunca había obtenido licencia de conducir.

Conductor nunca había obtenido licencia de conducir

Según se detalló, al momento de ser fiscalizado en la ruta que une San José de Maipo con el Cajón del Maipo, el hombre iba con pasajeros al interior del vehículo.

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Paulo Padilla, fiscalizador del Ministerio de Transportes, señaló que "la responsabilidad es mayor, aparte de que es transporte público y deben tener toda su documentación al ideal, y aparte de su licencia de conducir".

De este modo, personal de Carabineros bajó del colectivo al sujeto, tomándolo detenido para posteriormente trasladarlo hasta una unidad policial.

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